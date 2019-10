O número dois do governo britânico, Michael Gove, reiterou neste domingo o compromisso de executar o Brexit no dia 31 de outubro, embora na noite de sábado tenha sido solicitada à União Europeia (UE) uma prorrogação do prazo para a conclusão do processo.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enviou ontem uma carta não assinada à UE na qual pede um adiamento da saída do Reino Unido do bloco para 31 de janeiro, após ter entrado em vigor a chamada Lei Benn com essa exigência.