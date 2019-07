O governo dos Estados Unidos recuou e desistiu de incluir uma polêmica pergunta sobre o status legal dos imigrantes que vivem no país no censo de 2020, que já começou a ser impresso.

A porta-voz do Departamento de Justiça, Kelly Laco, confirmou a veracidade de um e-mail divulgado mais cedo por um ex-advogado do ex-presidente Barack Obama, no qual o governo de Donald Trump garantia que não incluiria a questão na consulta.