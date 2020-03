Os organizadores do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 anunciaram nesta segunda-feira o adiamento da prova, que acontece na capital do país, Baku, devido a propagação geral do novo coronavírus.

"Esta decisão é uma consequência direta da pandemia da Covid-19 e foi baseada nas recomendações de especialistas das autoridades competentes", aponta comunicado.

A prova, que estava marcada para o dia 7 de junho, seria a oitava do calendário original, mas com outros adiamentos e cancelamentos anunciados até o momento, era a primeira entre aqueles que mantinham as datas programadas.

De acordo com a organização do GP do Azerbaijão, a medida foi adotada a partir de consultas com a Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o governo do país, que não estava disposto a assumir os custos de uma alteração de última hora.

O objetivo dos responsáveis pela etapa que acontece em Baku, anunciado no comunicado, é reprogramar a corrida para o segundo semestre de 2020.

Até o momento, os GPs da Austrália e Mônaco foram cancelados. Já as provas no Bahrein, Vietnã, China, China, Holanda e Espanha foram adiados. A primeira etapa com data marcada, até o momento, é a do Canadá, em 15 de junho.