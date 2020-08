A Grécia vem registrando desde o início de agosto mais casos de Covid-19 do que no somatório dos dois primeiros meses da pandemia, situação que não se deve ao turismo e que preocupa cada vez mais os especialistas.

De acordo com os dados mais recentes, foram detectados 3.271 novos casos do novo coronavírus do último dia 1º até esta quinta-feira, em comparação aos 1.307 de março, quando foi registrado o primeiro surto, e 1.277 em abril.