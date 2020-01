A ativista sueca Greta Thunberg chegou à Suíça para participar nesta sexta-feira de uma grande manifestação de jovens em Lausanne, e prometeu que no Fórum de Davos intensificará a cobrança aos líderes mundiais para que encarem a crise climática com seriedade.

"Aos líderes mundiais e aos que estão no poder, digo que ainda não viram nada, vão ver muito mais, garanto", disse em breve discurso no final da manifestação, que com cerca de 15 mil pessoas presentes foi um dos maiores protestos dos jovens contra o clima no país neste ano.