Um grupo armado supostamente formado por indígenas, e até agora desconhecido pelas autoridades paraguaias, assumiu a autoria do assassinato na noite de segunda-feira de um cidadão brasileiro que administrava uma exploração agropecuária no leste do Paraguai, informaram nesta terça-feira as Forças Armadas do país.

Cerca de 20 homens que portavam armas longas e curtas e supostamente pertencentes à chamada "Brigada Indígena contra Matones de Estancia" atacaram na noite de segunda-feira a fazenda situada nos arredores da cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil.