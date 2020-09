Cidade do México

EFE Cidade do México 3 set 2020

Homens armados invadiram um velório de um rapaz que havia morrido em um acidente de trânsito em Cuernavaca, no México, matou oito pessoas e feriu outras 14, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pela Procuradoria Geral do Estado de Morelos (FGE).

De acordo com as investigações da FGE, os autores do crime invadiram o velório por volta das 22h desta terça-feira (meia-noite desta quarta em Brasília) a bordo de vários veículos e dispararam longas sequência de tiros contra os presentes.