Um grupo de manifestantes protesta contra a reforma da previdência do governo da França, nesta sexta-feira, em frente ao Museu do Louvre, em Paris. EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Um grupo de manifestantes que protestava contra a reforma da previdência do governo da França, impediu nesta na manhã desta sexta-feira a abertura do Museu do Louvre, em Paris, onde os visitantes aguardavam em grande número do lado de fora a solução do imbróglio.

Uma porta-voz do museu confirmou à Agência Efe que os protestos impediram a abertura das sala ao público no início da manhã de hoje e admitiu não saber se os visitantes conseguiriam acessar o local nesta sexta.