O chefe do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino do país por mais de 50 países, pediu nesta sexta-feira aos cidadãos para se manifestarem nas ruas para "recuperar" a independência, no dia que o país comemora 208 anos de sua emancipação da Espanha.

"No Dia da Independência sabemos que temos que recuperá-la (...), hoje vamos para as ruas", disse o líder opositor em sua chegada à sede do Legislativo, em Caracas, antes de os deputados realizarem uma sessão especial por ocasião da data da independência.