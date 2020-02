O técnico do Manchester City, Josep Guardiola. EFE/Arquivo

Perguntado sobre a possibilidade de contar com Lionel Messi no Manchester City, o técnico Josep Guardiola se esquivou das especulações sobre a possibilidade de contar com o craque argentino na próxima temporada e disse que deseja vê-lo encerrar a carreira na equipe catalã.

"Messi é jogador do Barcelona e continuará lá. Esse é o meu desejo. Não vou falar de jogadores de outros times, mas acredito que ele encerrará a carreira lá", declarou o treinador espanhol em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.