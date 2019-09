O governo da Guatemala decretou nesta quarta-feira estado de sítio em várias cidades do país após a morte de três militares em uma emboscada realizada por narcotraficantes.

O presidente do país, Jimmy Morales, que deixará o cargo no próximo dia 14 de janeiro, argumentou que tomou a decisão por considerar que grupos insurgentes estão se proliferando, o que prejudicaria a segurança e a governabilidade no país.