Especialistas estimam que a guerra de preços pode levar ao colapso do petróleo, até cerca de US$ 20 por barril, a menos que sauditas e russos voltem às negociações. EFE/NOUFAL IBRAHIM

O barril de petróleo Brent para entrega em maio despencou nesta segunda-feira 24,13% no mercado de futuros de Londres, para US$ 34,36, abalado pela guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia e pelo temor dos investidores quanto ao impacto na economia mundial da epidemia da doença causada pelo novo coronavírus.

O petróleo do mar do Norte, referência na Europa, terminou a jornada de negociações no International Exchange Futures US$ 10,93 abaixo do valor final da última sexta-feira, quando fechou cotado a US$ 45,29.