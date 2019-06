Centenas de pessoas voltaram neste domingo a protestar na capital do Haiti, Porto Príncipe, e em outras partes do país para exigir a renúncia do presidente Jovenel Moïse, durante um dia que se tornou violento e deixou vários feridos, entre eles um jornalista que recebeu um tiro quando cobria as manifestações.

Em Porto Príncipe, centenas de pessoas, convocadas pela oposição e grupos populares, saíram às ruas para reivindicar a renúncia de Moïse em meio a um difícil panorama econômico, mas foram dispersados por policiais.