O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio da Itália, que será realizado amanhã, no circuito de Monza.

Com o tempo de 1m18s887, o hexacampeão mundial cravou sua 94ª pole da carreira. Amanhã, Hamilton buscará sua 90ª vitória na categoria, ficando próximo de igualar a marca do recordista Michael Schumacher, com 91 triunfos. Na segunda colocação largará o finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, que fez 1m18s956.