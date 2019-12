Hexacampeão largará em primeiro na última prova do ano. EFE/EPA/ALI HAIDER

Campeão antecipado, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, fechará a temporada largando na pole position no Grande Prêmio de Abu Dhabi no domingo, após vencer o treino de classificação neste sábado, no circuito de Yas Marina.

Hamilton soma agora 88 poles na Fórmula 1, e cinco em 2019. A mais recente veio com o tempo de 1min34s779, 179 milésimos mais rápido que o companheiro de equipe, Valtteri Bottas.