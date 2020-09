Havana, capital de Cuba, será submetida a partir desta terça-feira e pelos próximos 15 dias, as medidas mais restritivas impostas pelo Governo desde o início da pandemia de Covid-19, que incluem toque de recolher a partir das 19h (hora local), proibição de sair da cidade e multas pesadas para quem descumprir as ordens.

As autoridades garantem que o aumento dos casos do novo coronavírus na capital - passaram de zero em meados de julho para várias dezenas por dia na segunda quinzena de agosto - justifica as restrições que permanecerão em vigor durante a primeira quinzena de setembro.