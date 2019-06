O governo da Holanda confirmou nesta segunda-feira ter acolhido duas crianças órfãs holandesas que estavam "em circunstâncias extremas e sem nenhuma autoridade parental" em um campo de refugiados no noroeste da Síria, mas ressaltou que é um "caso pontual" e não uma mudança política.

As duas crianças são filhos de uma holandesa que morreu há mais de quatro meses no mesmo campo, controlado pelos curdos, e "foram entregues a um tutor holandês" em uma transferência gerenciada pelo governo da França, segundo o comunicado do Ministério da Justiça da Holanda.