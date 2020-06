Um homem feriu seis pessoas a facadas nesta sexta-feira em um hotel no centro da cidade de Glasgow, na Escócia, e foi baleado e porto pela polícia, que descartou a hipótese de a ação ter motivação terrorista.

Os feridos são um policial de 42 anos, que está internado em estado estável, e outros cinco homens de 17, 18, 20, 38 e 53 anos, também hospitalizados, segundo Steve Johnson, chefe adjunto da Polícia da Escócia.

"Nossos pensamentos estão com as famílias dos feridos, incluindo nosso oficial (...) O incidente não é tratado como terrorismo, e nossa investigação sobre as circunstâncias continua. Não há risco maior para o público, entretanto, a rua (do hotel) permanece fechada, e as pessoas devem evitar a região", disse Johnson.

O policial confirmou que ninguém mais está sendo procurado por envolvimento no incidente. Os motivos e a relação entre o autor do ataque a as vítimas ainda são desconhecidos.

Além da morte do criminoso, baleado por policiais, fontes da corporação chegaram a dizer à imprensa que pelo menos outras duas pessoas teriam morrido, o que não foi confirmado posteriormente.

Por volta das 12h GMT (9h de Brasília), a polícia escocesa relatou um "grave incidente" no hotel Park Inn, localizado na West George Street, uma das mais importantes ruas comerciais do centro de Glasgow, que no entanto tem estado pouco ocupada nos últimos meses devido ao fechamento do comércio por causa da pandemia de Covid-19.

O hotel, fechado ao público justamente devido à pandemia, estava sendo usado como alojamento temporário para solicitantes de asilo, pessoas em processo de tentativa de obter o status de refugiado no Reino Unido.

Um deles, um homem que falou ao jornal britânico "The Times" sob condição de anonimato, disse ter ouvido gritos de seu quarto de hotel, para onde foi temporariamente transferido há três semanas para aguardar o processamento de seu pedido de asilo.

"Quando desci as escadas, vi um dos recepcionistas coberto de sangue. Ele tinha sido esfaqueado na barriga. Havia sangue em todo o tapete. Na entrada vi dois policiais que estavam ajudando outro recepcionista que também haviam sido esfaqueados na escada de entrada", contou.

"Eles estavam deitados no chão. Liguei imediatamente para minha mãe e disse a ela para ficar no quarto com a porta fechada e o mais quieta possível", acrescentou.

Outra testemunha, Craig Milroy, que estava em um prédio de escritórios perto do hotel, afirmou ter visto um homem ferido e deitado nas escadas externas do prédio, além de pessoas sendo levadas para ambulâncias.

"Vi um homem de ascendência africana, sem sapatos e deitado no chão com o que parecia ser um ferimento de facada e alguém comprimindo sua barriga. Eu não sei se foi um tiro, uma facada ou o que foi", disse Milroy à rede pública britânica de televisão "BBC".

A ministra principal da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que houve "uma tarde terrível para a cidade de Glasgow" e revelou ter tido uma breve conversa com o chefe do governo britânico, Boris Johnson, que manifestou preocupação com o que havia acontecido.

Ambos agradeceram aos serviços de emergência pela rapidez no atendimento às vítimas.

O ataque levantou algumas preocupações sobre a possibilidade de novos incidentes, pois houve um distúrbio recente no centro de Glasgow durante uma manifestação em defesa dos direitos dos refugiados e requerentes de asilo, que foi atacada por simpatizantes da extrema-direita.

A prefeita de Glasgow, Susan Aitken, pediu que não se "politize" o caso de hoje ou que ele seja usado "para dividir a cidade".

"Tem havido muita especulação nesta tarde, que não tem sido útil e não ajuda. Não é justo para as vítimas, não é justo para as famílias das vítimas e não ajuda a cidade. Glasgow precisa se unir, precisamos apoiar uns aos outros e nossas comunidades através do que aconteceu", disse ela.

