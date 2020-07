O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela (ANC) e homem-forte do movimento chavista, Diosdado Cabello. EFE/Arquivo

O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela (ANC) e homem-forte do movimento chavista, Diosdado Cabello, foi infectado pelo novo coronavírus, conforme ele mesmo anunciou em redes sociais nesta quinta-feira.

"Queridos companheiros e companheiras, informo que, após realizar os exames correspondentes, tive resultado positivo para Covid-19. Desde já estou isolado cumprindo o tratamento indicado, obrigado pelos bons desejos, com moral no alto. Nós venceremos", afirmou o influente político no Twitter.