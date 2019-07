Agente em Pequim em foto de junho. EFE/ How Hwee Young

O homem que matou seis crianças e feriu outras 20 pessoas ao atropelá-las deliberadamente na saída de uma escola em novembro de 2018 foi condenado à morte nesta terça-feira, segundo informou a agência de notícias oficial chinesa "Xinhua".

Han Jihua, um desempregado de 29 anos, avançou com seu veículo contra um grupo de mais de 60 crianças e seus dois professores enquanto cruzavam a rua na cidade de Huludao, no nordeste da China, no último dia 22 de novembro, após o que fugiu, embora tenha sido detido apenas uma hora depois.