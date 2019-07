Um grupo de homens armados sequestrou nesta quarta-feira a deputada do Parlamento em Tobruk (HoR, sigla em inglês para Câmara dos Representantes) Siham Sirgiwa em sua residência na cidade de Benghazi, que é controlada pelo grupo do marechal Khalifa Hafter, o homem forte do país, informaram à Agência Efe fontes de segurança.

Segundo essas fontes, o suposto sequestro teria sido realizado por um comando próximo do marechal, que invadiu a residência, feriu seu marido com um disparo e levou a parlamentar, que está desaparecida desde então.