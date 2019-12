O governo de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira o cancelamento do espetáculo de queima de fogos de artifício no réveillon, diante do medo de novos protestos nas ruas, que vêm acontecendo nos últimos seis meses.

O Escritório de Turismo do território autônomo da China foi responsável por divulgar a informação, admitindo que a orientação foi dada pela polícia. Essa é a primeira vez que não acontecerá a celebração pela virada do ano, no porto de Vitória.