O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que estava disposto a se reunir sem condições prévias com o líder norte-coreano Kim Jong-un, quando - segundo critica a carta - ele já havia dito anteriormente que qualquer reunião deveria ser precedida de avanços na investigação de sequestros de cidadãos japoneses pelo governo norte-coreano. EFE/JEON HEON-KYUN

A Human Rights Watch (HRW), juntamente com representantes de quase 300 organizações em todo o mundo, pediu nesta terça-feira ao governo japonês para reverter sua abordagem à Coreia do Norte e promova a responsabilidade pelos seus abusos contra os direitos humanos.

Em uma carta divulgada publicamente, as organizações pedem a Tóquio que avance este ano na resolução anual sobre a Coreia do Norte do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e pedem ao governo japonês explicações sobre por que não a patrocinou em 2019.