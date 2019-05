A ilha de Ormuz, no Irã, conhecida também como a ilha do arco-íris pelo seu matiz de cores, é um lugar paradisíaco situado em um ponto conflituoso, centro das atuais tensões entre Irã e Estados Unidos.

Situada no golfo Pérsico, bem no estratégico estreito de Ormuz, conta com uma natureza original de grande interesse turístico, principalmente devido à diversidade das 72 cores que decoram sua orografia de camadas de sedimento vulcânico e sal.