Vaquitas marinhas em águas do Mar de Cortez em foto de 2003. EFE/ cedida pelo Fundo Mundial da Natureza

As ilhas e áreas protegidas do Golfo da Califórnia, único lugar no mundo onde vive a vaquita marinha, espécie em estado crítico de extinção, foram incluídas nesta quarta-feira pela Unesco na lista de Patrimônio Mundial em Perigo.

A decisão foi tomada na 43ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que será realizada até o próximo dia 10 em Baku, capital do Azerbaijão.