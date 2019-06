Um avião não tripulado da Marinha dos Estados Unidos foi derrubado enquanto voava sobre o Estreito de Ormuz, no espaço aéreo internacional, informou nesta quinta-feira a emissora "ABC News", segundo informações de um funcionário americano.

Horas após os Guardiões da Revolução do Irã anunciassem a demolição de um dispositivo dos EUA, dedicado a operações de espionagem, o funcionário confirmou o incidente, que ocorre no meio do aumento da tensão entre os dois países.