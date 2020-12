Pelo menos duas pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas nesta quinta-feira na cidade de Badalona, no nordeste da Espanha, durante o incêndio em um armazém ocupado, informaram os bombeiros da Catalunha.

Por meio das redes sociais, os bombeiros confirmaram hoje que localizaram dois mortos dentro do armazém. Além disso, informaram que cerca de 30 equipes seguem trabalhando com todos os cuidados contra "o risco de colapso estrutural" do edifício.