Pelo menos 28 crianças morreram em um incêndio ocorrido nesta madrugada em um colégio interno muçulmano nos arredores da capital da Libéria, Monróvia, informaram nesta quarta-feira a presidência do país e a Cruz Vermelha.

"As minhas orações estão com as famílias das crianças que morreram na noite passada em Paynesville City como resultado de um incêndio letal no edifício de sua escola", escreveu o presidente George Weah no Twitter.