Os incêndios florestais arrasam a Indonésia, com mais de 5 mil "pontos quentes" detectados nesta sexta-feira pelo satélite do Instituto Nacional Aeronáutica e Espacial (Lapan, sigla em indonésio) e estão provocando tensões diplomáticas, já que as fumaças poluentes estão espalhando para países vizinhos.

Os incêndios, que começaram no início da estação seca em junho e pioraram no começo deste mês, já causaram tensões diplomáticas com a Malásia, que assegura que a fumaça está chegando até seu território e afetando a saúde dos seus cidadãos, enquanto a Indonésia nega e afirma que as chamas do país vizinho contribuem para a crise.