Os incêndios florestais na Rússia afetam 2,3 milhões de hectares, segundo indicou nesta segunda-feira a Agência Federal de Florestas, que precisou, no entanto, que não trata-se de uma situação de crise, porque a superfície queimada é duas vezes menor do que em 2018.

"Temos mais incêndios do que em 2018, mas quanto à superfície (afetada) esta é quase duas vezes inferiores do que no ano passado. Não há crise no que se refere aos incêndios na Rússia", afirmou o diretor interino da agência, Mikhail Klinov, segundo recolhe a agência "TASS".