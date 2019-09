Mais de um milhão de alunos foram afetados nesta quarta-feira por conta do fechamento de mais de 1,4 mil colégios na Malásia, como consequência da insalubridade do ar insalubre causado pela fumaça dos devastadores incêndios florestais na vizinha Indonésia.

A densa fumaça dos incêndios se estende à Malásia e Singapura, cujas capitais foram classificadas hoje pela Air Visual como as maiores cidades com a pior qualidade do ar do mundo, ao lado de Kuching, uma cidade no estado malaio de Sarawak.