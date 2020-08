O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC), Jung Eun-kyeong, explicou nesta segunda-feira que a incidência do novo coronavírus nos últimos 14 dias no país aumentou em mais de 13 vezes em comparação com as duas semanas anteriores.

De acordo com base nos dados de contágio local publicados diariamente e tendo em conta o forte aumento de casos que o país asiático vem registrando, a Coreia do Sul acrescentou 2.620 novos positivos domésticos nos últimos 14 dias, o que representa uma incidência nesse período de 5,13 casos por 100 mil habitantes.