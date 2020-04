De acordo com o último balanço, foram confirmados pelo menos 17.656 casos e 559 mortes por Covid-19 no país, que tem 1,3 bilhão de habitantes. EFE

A Índia começou a aliviar nesta segunda-feira as duras medidas de isolamento impostas, agora permitindo a retomada de algumas atividades econômicas, após mais de três semanas de paralisação decretadas pelo governo para tentar frear a propagação da pandemia de Covid-19, que já causou mais de 500 mortes no país.

O início do relaxamento das medidas sobre alguns setores da economia faz parte do plano do governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, para reativar progressivamente a economia do segundo país mais populoso do mundo, depois de uma paralisação obrigatória que deixou muitos cidadãos sem emprego.