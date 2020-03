O Conselho de Pesquisa Médica da Índia deu luz verde para a utilização da hidroxicloroquina, um medicamento de combate à malária, para prevenir o coronavírus entre a população de alto risco, como funcionários do setor da saúde que convivam com pessoas infectadas.

O objetivo é tentar conter a propagação do patógeno no país, que registrou até o momento mais de 400 casos e um total de sete mortes.

"O Grupo de Trabalho Nacional para a Covid-19, constituído pelo Conselho de Pesquisa Médica da Índia, recomenda o uso de hidroxicloroquina para a prevenção da infecção", divulgou o Ministério da Saúde do país asiático, por meio de comunicado.

Em entrevista coletiva, o secretário adjunto da pasta, Lav Aggarwal, explicou que o medicamento só é recomendado para membros de equipes de saúde e outras pessoas que estejam acompanhando um paciente com a enfermidade.

"Somente eles podem tomar essa medicação, como medida de prevenção", explicou o integrante do Ministério da Saúde, que destacou não se tratar de uma cura para a Covid-19.

A Índia se soma assim aos Estados Unidos, ao Brasil, a um grupo de países europeus liderados pela França, que enxergam na hidroxicloroquina um movimento de avanço na luta contra o novo coronavírus.

Segundo o Conselho de Pesquisa Médica, foi comprovado que o medicamente é efetivo contra o patógeno, em estudos de laboratório, estudos 'in vitro' e o uso é derivado da evidência disponíveis de seus benefícios como tratamento e está respaldado por dados pré-clínicos.

O órgão ligado ao governo indiano recomendou que a dose, a quem o medicamento for prescrito, seja de 400 gramas duas vezes por dia e apenas um dia por semana, durante de três a sete semanas.

"A OMS já iniciou grandes testes com esse medicamento, que mostrou benefícios, mas a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ainda não o aprovou. É geralmente usado para doenças autoimunes, incluindo artrite reumatoide", explicou Nadeem ur Rehman, consultor do grupo de saúde privada de Medanta.

"É um medicamento de primeira linha e, se as pessoas começarem a comprá-lo em grandes quantidades e armazená-lo, isso criará um problema e privará os necessitados", alertou.

A medida foi tomada pelas autoridades de saúde indianas em um dia em que o número de casos positivos no país chegou a 415, quase o dobro registrado na sexta-feira, e em que a sétima morte relacionada ao Covid-19 foi confirmada na Índia.

Dado o aumento de casos, as autoridades ordenaram o confinamento de 75 distritos do país, incluindo as principais cidades como Nova Délhi, Bombaim e Calcutá, onde apenas serviços essenciais poderão funcionar até, em princípio, 31 de março.

Os serviços de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros foram suspensos, e os serviços aéreos no território nacional serão suspensos a partir da meia-noite de terça-feira, aumentando as restrições de uma semana atrás de aviões vindos do exterior.