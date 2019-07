A população de tigres na Índia chegou a 2.977 exemplares, mais do que o dobro do número registrado em 2006, o que levou o país a cumprir antes do previsto o objetivo traçado na Cúpula Global do Tigre da Rússia em 2010 de duplicar em 12 anos sua população de felinos.

Com uma população de "quase 3 mil tigres", a Índia se transformou em um "dos hábitats mais seguros do mundo" para os felinos, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um ato em Nova Délhi ao apresentar, pela ocasião do Dia Internacional do Tigre, o último censo sobre a população estimada deste animal no país.