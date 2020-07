De acordo com dados do Conselho de Pesquisa Médica da Índia (ICMR), 17,7 milhões de testes foram realizados até o momento e mais de 400 mil estão sendo realizados diariamente. EFE/JAGADEESH NV

Os casos do novo coronavírus na Índia aumentaram em mais de 500 mil em apenas 12 dias, atravessando a barreira psicológica de 1,5 milhão de infectados e confirmando o país no posto de mais afetado na Ásia e o terceiro no mundo, atrás somente do Brasil e dos Estados Unidos.

Os últimos dados confirmados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família revelam que, após a detecção de 12.459 novos casos nas últimas 24 horas, o número de infectados está em 1.531.669, dos quais 34.193 morreram, 768 entre ontem e hoje.