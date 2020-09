A Índia ultrapassou neste sábado a marca de quatro milhões de casos do novo coronavírus, ao confirmar 86.432 novas infecções nas últimas 24 horas, o maior número registrado em um país desde o início da pandemia.

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde da Índia indicam que o país asiático some agora 4.023.179 casos e 69.561 mortes por Covid-19, com 1.089 novas vítimas entre ontem e hoje.