A Indonésia, quarto país mais populoso do mundo com cerca de 270 milhões de habitantes, iniciou nesta quarta-feira uma complexa campanha de vacinação contra a Covid-19 com a inoculação da presidente, Joko Widodo, da primeira dose da CoronaVac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac.

O presidente queria ser o primeiro a servir de exemplo ao resto da população sobre a confiança depositada na vacina, em um evento transmitido ao vivo do Palácio Presidencial, em Jacarta.