Hospital no Quênia em foto de 2018. EFE/ Daniel Irungu

Onze bebês morreram na semana passada na maternidade do Nacional Kenyatta (KNH), em Nairóbi, o maior hospital público do Quênia, por causa de uma infecção bacteriana, informaram nesta sexta-feira fontes do centro hospitalar.

Os recém-nascidos morreram infectados por uma bactéria chamada "Klebsiella", que é resistente aos antibióticos, problema que se agravou pela falta de recursos do hospital, revelaram fontes do KNH, que pediram anonimato por temerem represálias, ao jornal "Daily Nation".