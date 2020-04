Essa não é a primeira vez que há especulações sobre o estado de saúde do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que tem histórico familiar de problemas cardíacos. EFE/YONHAP SOUTH KOREA

Os serviços de inteligência da Coreia do Sul confirmaram nesta quinta-feira que não observam nenhuma situação incomum na região, após a veiculação de notícias sobre o estado de saúde de Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte.

De acordo com as informações divulgadas hoje por Seul, o Conselho de Segurança Nacional sul-coreano chegou a essa conclusão após analisar todas as informações das que dispõe sobre o vizinho.