Joaquín Larrivey (d), do Universidad de Chile, e Rodrigo Moledo, do Internacional, durante a partida de ida pela libertadores em Santiago, no dia 4 de fevereiro. EFE/Elvis González

O Internacional reencontrará no Beira-Rio nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), a Universidad do Chile, pela volta da segunda fase da Taça Libertadores, uma semana após empate sem gols em partida disputada em Santiago.

Em jogo conturbado, com muitos protestos no Estádio Nacional contra o governo local, com direito a incêndios nas arquibancadas, o Colorado teve algumas boas oportunidades, chegou a ficar com um homem a mais, devido a expulsão do meia argentino Walter Montillo, mas não conseguiu impedir o placar em branco.