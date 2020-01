O governo do Líbano recebeu nesta quinta-feira um pedido de prisão da Interpol contra o ex-presidente da Nissan Motor, o brasileiro Carlos Ghosn, que fugiu do Japão e chegou ao país no início desta semana para evitar ser julgado naquele país por irregularidades financeiras.

O ministro da Justiça interino, Albert Sarhan, disse que o Ministério Público libanês recebeu hoje um alerta vermelho da Interpol, que emitiu um mandado de busca contra o empresário, segundo a agência de notícias estatal libanesa "ANN" e outras mídias locais.