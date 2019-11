As inundações causadas pelas fortes chuvas no Quênia deixaram, pelo menos, 120 mortos, sendo 72 por causa de um deslizamento de terra ocorrido no sábado em West Pokot, noroeste do país, informou nesta quarta-feira o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

De acordo com o órgão, baseado em informações obtidas pela Cruz Vermelha local, mais de 160 mil pessoas foram afetadas de alguma forma por causa dos fortes temporais desde o início da estação de chuvas, em outubro.