O ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami. EFE/Arquivo

O ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami, disse nesta quarta-feira que a caixa-preta do avião ucraniano abatida por engano em no mês passado em Teerã está "gravemente danificada" e deve ser reparada antes de ser decodificada.

Hatami explicou que pediu à indústria de defesa iraniana que ajude a reparar a caixa-preta e depois proceder a extração dos dados, segundo informações da agência oficial "Irna".