O presidente do Irã, Hassan Rohani, advertiu nesta quarta-feira que, se os países europeus signatários do acordo nuclear não tomarem medidas práticas a respeito de seus compromissos no pacto, o Irã elevará, a partir de 7 de julho, o nível de enriquecimento do seu urânio.

"Em 7 de julho, o nível de enriquecimento do Irã já não será de 3,67%; este compromisso será deixado de lado e se aumentará ao nível até o que necessitemos", disse Rohani em uma reunião com seu gabinete de ministros, segundo o site oficial da presidência.