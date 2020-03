As autoridades do Irã receberam ajuda médica internacional para impedir o avanço do coronavírus que, segundo dados divulgados nesta terça-feira, já causou 77 mortes dos 2.336 infectados no país e afetou o próprio chefe do Serviço de Emergência.

O vice-ministro da Saúde, Alireza Raisi, informou que nas últimas 24 horas foram confirmadas 835 novas infecções, o maior aumento até o momento, das quais 11 morreram.