O governo do Irã informou nesta segunda-feira que o terceiro passo para a redução dos seus compromissos nucleares já está "elaborado e preparado", embora continue dando à Europa a oportunidade de diálogo para não ter de implementá-lo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Mousavi, alertou que este terceiro passo será "mais forte que o primeiro e o segundo, com o objetivo de criar um equilíbrio entre os direitos e obrigações do Irã no JCPOA (sigla em inglês do acordo nuclear de 2015)".