O governo do Irã informou no domingo que o petroleiro de bandeira britânica "Stena Impero", retido desde julho passado em um porto do sul do país, será liberado "nos próximos dias".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Musavi, disse em sua habitual entrevista coletiva que "seu processo legal e judicial está quase completo" e que existem apenas "duas ou três pequenas tarefas burocráticas".