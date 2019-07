Os Guardiães da Revolução do Irã bombardearam nesta sexta-feira com mísseis e aviões não tripulados posições de "grupos terroristas" na fronteira com o Curdistão iraquiano, onde o movimento separatista curdo iraniano tem suas bases, de acordo com um comunicado publicado por este corpo militar.

Segundo as informações divulgadas, os ataques causaram a destruição de várias bases de grupos curdos opostos ao Irã, que o governo de Teerã considera terroristas, e baixas em suas fileiras.