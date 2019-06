O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, classificou como "suspeito" o suposto ataque desta quinta-feira a dois navios no mar de Omã, um deles a serviço de uma empresa japonesa, cuja tripulação já foi resgatada e transferida a um porto do sul do Irã.

"Os ataques denunciados contra os petroleiros relacionados com o Japão ocorreram enquanto o primeiro-ministro (japonês) Shinzo Abe se reunia com o aiatolá Ali Khamenei para conversas extensas e amistosas", escreveu Zarif no Twitter.